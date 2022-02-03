Украинский автобус, в котором находилось 27 человек, в среду вечером около 22 часов попал в ДТП на территории Польши.

В Польше неподалеку от Колония-Седлищи на территории Люблинского воеводства перевернулся автобус из Украины.

Об этом сообщает radio.lublin.pl.

Украинский автобус, в котором находилось 27 человек, в среду вечером около 22 часов попал в ДТП. Автобус совершал международный рейс по маршруту Черновцы-Щецин. Во время движения по национальной дороге №17 в Свидницком уезде водитель автобуса съехал с дороги, транспортное средство перевернулось.

По предварительным данным полиции, причиной аварии стало то, что водитель заснул за рулем. К счастью, скорость движения автобуса была незначительной, благодаря чему никто не пострадал.

За рулем автобуса находился 57-летний гражданин Украины. Тест на алкоголь показал, что водитель был трезв.

В автобусе находилось 25 пассажиров и двое водителей. В результате аварии двое пассажиров получили незначительные повреждения. Им оказана помощь на месте, они не нуждались в госпитализации.

Полиция оштрафовала водителя на 1,5 тысяч злотых (более 10,5 тысяч гривен).

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