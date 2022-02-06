Не стало Галины Барановой, первой солистки популярной в СССР группы "Поющие гитары" - поклонники вспоминают, какой замечательной она была.

Исполнительница романсов, а также актриса Галина Баранова скончалась 2 февраля. Об этом говорится в паблике в соцсети "ВКонтакте", посвященном ее творчеству.

Отмечается, что Баранова обладала весьма редким женским вокалом, а именно — контральто. Такой голос имеет достаточно объемный звучащий диапазон и очень редко попадается в партиях оперы.

Поступив в консерваторию на вокальное отделение, с 1966-го года певица начала сильно увлекаться эстрадой и в результате попала в вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары». Вместе с ними Баранова целый год гастролировала по всему Союзу. Однако, из-за этого же ее исключили из консерватории.

Кроме певческой карьеры, Баранова успела сняться в нескольких фильмах, в каждом из которых ей доставались роли певиц. Первая картина с ней вышла в 80-х - "Все это было, было, было...". Там певица играла роль цыганки Вари Паниной.



Трагическое известие шокировало фанатов, публика оплакивает своего кумира:

"Царствие небесное Галине Владимировне. Теперь она будет петь на небесах"

"Тетя Галя, вечная память. Мы будем помнить тебя"

"Галиночка Владимировна, как же так... Спасибо судьбе за то, что подарила встречу с Вами. Светлая память!"

"Вечная память....На прошлой неделе говорил с Галей по поводу ее 80-летия и... Светлая память"

"Царство Небесное! Уникальный голос - бас профундо, женский. Невосполнимая потеря"

"Не верится… не хочется верить, что не увидим больше красивую, веселую Галину Владимировну, ее лукавый взгляд чудесных глаз, не услышим её голос"

Напомним, ушла из жизни легендарная певица, которая была королевой своего жанра

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