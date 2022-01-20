16 января в Чехии умерла певица, которая специально заразилась новой инфекцией, чтобы не вакцинироваться и получить сертификат переболевшего, позволяющий посещать сауну и театр. Об этом сообщает Daily Mail.
Сертификат для посещения публичных мест и общественных мероприятий в Чехии выдается не только привившимся, но и имеющим антитела, то есть переболевшим. Хорка, будучи противницей вакцинации, решила намеренно заразиться от родных, переболеть и получить доступ к "обычной" жизни.
В какое-то время ей даже показалось, что она близка к цели и худшее позади. Певица даже планировала взять отпуск и отправиться к морю. Однако ее состояние вскоре ухудшилось и у нее начались боли в спине. Впоследствии она умерла, задохнувшись в собственной постели.
Сын певицы обвинил в смерти матери антивакцинаторов, потому что она поддалась на их пропаганду и не была вакцинирована.
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Ханка Хорка была солисткой популярной чешской фолк-группы Asonance. Коллектив был основан еще в 1975 году, но до сегодняшнего дня пользовался большой популярностью в Чехии.
Напомним, что тело популярной певицы нашли под окнами отеля, ей было всего 35 лет: детали трагического инцидента.
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