Как пишет The Guardian, исполнительницы не стало 20 января в возрасте 91 года. Суарес скончалась в своем доме на берегу моря в Рио-де-Жанейро. Отмечается, что певица ушла из жизни по естественным причинам, при этом они не раскрываются.

Элза да Консейсао Суарес родилась 23 июня 1930 в Ри-де-Жанейро. С юных лет она увлекалась пением и уже в 16 заняла первое место в музыкальном конкурсе на радио. Какое-то время Суарес выступала в ансамбле. Ее первым популярным хитом стала песня Se Acaso Você Chegasse, которую певица выпустила в 1959 году. На следующий год Элза выпустила свой первый альбом, который получил такое же название.

Карьера Суарес достигла своего пика в конце 60-х, когда певица записала несколько особенно популярных песен и выпустила успешные альбомы. Из-за преследований со стороны правительства в период военной диктатуры в Бразилии Элза была вынуждена временно покинуть страну.

В жизни Суарес было и другое тяжелое испытание: ее сын от футболиста Мануэла Гарринча погиб в автокатастрофе в возрасте десяти лет.

В конце 90-х Суарес снова громко заявила о себе на музыкальной сцене. Так, благодаря альбому Trajetória Элза получила Prêmio Sharp как лучшая исполнительница самбы. В 2000-х она выпустила альбом Do Coccix Ate O Pescoco, который номинировали на «Грэмми».

Всего Суарес выпустила более тридцати альбомов. Ее часто называли «королевой самбы».

Напомним, известная певица ушла из жизни после того, как нарочно заразилась ковидом.

Как сообщала Politeka, скончалась звезда золотого века кино.

Также Politeka писала, что молодая японская актриса ушла из жизни при загадочных обстоятельствах.