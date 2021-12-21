Актриса, певица и звезда аниме Саяка Канда, озвучившая Анну в японской версии мультфильма "Холодное сердце", погибла 18 декабря в городе Саппоро. Ей было всего 35 лет. По предварительной информации, Канда упала с 22 этажа. Когда ее нашли, она была еще жива. Актрису срочно доставили в больницу, однако, спасти ее не удалось, пишет издание Observator.
Правоохранители рассматривают несколько версий трагедии: от несчастного случая до самоубийства.
Пугачева нарвалась на критику, взявшись учить дочку готовить на роскошной кухне: "Отошла отсюда"
"Мастер Шеф", любимица зрителей вылетела за шаг до суперфинала: "Очень несправедливо"
Никитюк, Остапчук и другие отреагировали на награждение Сумской и Борисюка: "Есть чудеса на свете"
Ведущая «Танців з зірками» Онуфрийчук покинула Украину с мужем-миллионером: «Пришло время…»
Украинцы горюют по звезде "Дизель Шоу", чью жизнь оборвала трагедия: "Земля ей пухом"
Такако Мацу, озвучившая Эльзу в «Холодном сердце», сообщила, что была шокирована гибелью коллеги, и добавила, что «время, проведенное вместе, - незаменимое сокровище».
"Нам все еще сложно справиться с ее гибелью и мы пытаемся смириться с этим известием", - отметил агент звезды.
Саяка Канда была дочерью 70-летнего актера Масаки Канды и 59-летней певицы Сейко Мацуда, которая очень популярна в Японии. Дочь написала несколько текстов для ее песен.
Карьера Саяки началась в 1999 году с появления в короткометражном фильме «Фасолевый пирожок». На момент смерти она была задействована в мюзикле «Моя прекрасная леди».
В апреле 2014 года Канда совместно с гитаристом образовала дуэт TRUSTRICK. Они выпустили альбом Eternity.
Саяка Канда была не замужем (развелась в 2019 году), детей у нее тоже нет.
Пользователи Сети прощаются с актрисой:
"Покойся с миром, прекрасная актриса. Ты ушла слишком рано"
"как ужасно... она так молода. Да упокоится она с миром"
"Мы всегда будуем помнить ее и ее прекрасную игру"
"35? Чертовски молодая еще"
"Как такое могло случиться с таким красивым голосом?"
"Судя по всему, подозревается самоубийство ... ее нашли в саду на 14-м этаж😰"
Напомним, что семью известного ведущего потрясла беда: "Держись".
А еще Politeka писала, что умерла певица и звезда популярного шоу: "Она так рано ушла".
Также Politeka сообщала, что скончалась известная актриса-красотка: "Была силой природы".