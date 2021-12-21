Загадочная гибель японской актрисы Саяки Канды всколыхнула Сеть. Ее нашли на террасе отеля на 14-м этаже, но было уже слишком поздно.

Актриса, певица и звезда аниме Саяка Канда, озвучившая Анну в японской версии мультфильма "Холодное сердце", погибла 18 декабря в городе Саппоро. Ей было всего 35 лет. По предварительной информации, Канда упала с 22 этажа. Когда ее нашли, она была еще жива. Актрису срочно доставили в больницу, однако, спасти ее не удалось, пишет издание Observator.

Правоохранители рассматривают несколько версий трагедии: от несчастного случая до самоубийства.

Такако Мацу, озвучившая Эльзу в «Холодном сердце», сообщила, что была шокирована гибелью коллеги, и добавила, что «время, проведенное вместе, - незаменимое сокровище».

"Нам все еще сложно справиться с ее гибелью и мы пытаемся смириться с этим известием", - отметил агент звезды.

Саяка Канда была дочерью 70-летнего актера Масаки Канды и 59-летней певицы Сейко Мацуда, которая очень популярна в Японии. Дочь написала несколько текстов для ее песен.

Карьера Саяки началась в 1999 году с появления в короткометражном фильме «Фасолевый пирожок». На момент смерти она была задействована в мюзикле «Моя прекрасная леди».

В апреле 2014 года Канда совместно с гитаристом образовала дуэт TRUSTRICK. Они выпустили альбом Eternity.

Саяка Канда была не замужем (развелась в 2019 году), детей у нее тоже нет.

Пользователи Сети прощаются с актрисой:

"Покойся с миром, прекрасная актриса. Ты ушла слишком рано"

"как ужасно... она так молода. Да упокоится она с миром"

"Мы всегда будуем помнить ее и ее прекрасную игру"

"35? Чертовски молодая еще"

"Как такое могло случиться с таким красивым голосом?"

"Судя по всему, подозревается самоубийство ... ее нашли в саду на 14-м этаж😰"

Напомним, что семью известного ведущего потрясла беда: "Держись".

А еще Politeka писала, что умерла певица и звезда популярного шоу: "Она так рано ушла".

Также Politeka сообщала, что скончалась известная актриса-красотка: "Была силой природы".