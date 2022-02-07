Подрядчик, выполнявший ремонт потолка, пообещал, что бесплатно устранит все недостатки, но родители против – требуют вернуть деньги и выбрать другого подрядчика.

В общеобразовательной школе пгт Березнеговатое (Николаевская область) обвалился потолок в классе и упали куски на парты. Это уже второй раз после ремонта.

Об этом говорится в программе "Объектив. Сегодня" на телеканале "НИС-ТВ".

Уже несколько лет в школе производится ремонт корпуса младших классов. Но из-за недофинансирования и постоянных корректировок сметы работы периодически прекращали, затем продолжали.

Впервые, после ремонта, потолок выдержал три недели и обвалился. К счастью, детей в классе тогда не было. После проведенного ремонта он простоял где-то два месяца и снова детям просто повезло – в последний момент они вышли из класса, их словно охраняет ангел хранитель.

Родители писали письма и в прокуратуру, и в сельский совет. Но полученные ответы их не устроили – чиновники заявляют, что помещение соответствует техническим и санитарным нормам учебного процесса.

Подрядчик, выполнявший ремонт потолка, пообещал, что бесплатно устранит все недостатки, но родители против – требуют вернуть деньги и выбрать другого подрядчика.

Напомним, что стена упала и придавила строителей, выжили не все.

Как Politeka писала, что стена жилого дома обрушилась в Одессе.

Также Politeka сообщала, потолок рухнул в киевском супермаркете, в магазине были люди.