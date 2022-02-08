У жительницы города Киев отобрали кроссовер, это случилось из-за того, что у неё накопилось 13 штрафов, которые она вовремя не оплатила.

Местная жительница города Киева накопила 13 штрафов за нарушение правил дорожного движения и оcталась без машины. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Как стало известно, киевлянка накопила штрафов на сумму 7 167 гривен, а автомобиль у неё забрали за то, что эти штрафы она не оплатила вовремя. Минюст показал, как выглядит этот кроссовер на своей странице в Facebook.

Сейчас автомобиль женщины изъят и направлен на штрафстоянку. Теперь киевлянке требуется оплатить штрафы, и если она не сделает этого вовремя - кроссовер будет выставлен на электронный аукцион "OpenMarket".

Напомним, что "OpenMakret" является аукционом ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины. Недавно они выставили на аукцион семь бесплатных иномарок, которые могли получить украинцы. Для этого им необходимо было заполнить заявку на получение и объяснить, почему именно им она нужна.

Ранее сообщалось, бесплатная раздача иномарок: в Минюсте раскрыли, кто имеет на них право и как их получить

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