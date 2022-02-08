Нацгвардеец-контрактник Игор Семенченко, один из самых тяжело раненых в результате трагедии на "Южмаше" в Днепре, пришел в себя и уже может говорить.

Чудом выживший Семенченко, получивший огнестрельные ранения в живот и бедро и перенесший несколько операций, рассказал в сюжете "ТСН", как происходили трагические события на заводе.

По словам контрактника, он пересекался со стрелком Артемом Рябчуком всего несколько раз и был положительного мнения о нем.

В ту трагическую ночь Семенченко спал, когда его разбудили звуки выстрелов. Он услышал, как повар уронил кастрюли, а затем вбежал в комнату с криком, что "Рябчук сошел с ума". Следом в дверях появился и сам стрелок. Семенченко успел только набрать воздух в грудь, как его ранили.

"Он пошел так стрелять, сначала в меня, потом в того, кто спал рядом, потом еще в одного и еще", - рассказал караульный.

Семенченко добавил, о каком-либо буллинге среди сослуживцев он слышит впервые. Некоторые из жертв Рябчука, по его словам, были замечательными ребятами, не замеченными в подобных делах.

"Никакого буллинга, или "дедовщины", о которых говорят, не было, это все чепуха. Я не знаю, почему он так сделал, но во всем виноват только он. Я считаю, что он должен сидеть пожизненно", - подытожил Семенченко.

Напомним, трагедия произошла ранним утром 27 января. Военнослужащий Нацгвардии Рябчук открыл стрельбу из АК-47 по своим сослуживцам, убив пять человек и еще ранив пятерых. Среди погибших, женщина-работница завода. После этого стрелок с оружием скрылся. Через несколько часов он сам сдался в полицию.

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