Правоохранители задержали преступную группировку, которая "обчищала" дома пенсионеров по всей Украине

О том, что в Винницкой области, оперативниками "КОРДа" были обезврежены злоумышленники, совершающие кражи в разных областях нашей страны, предпочитая домовладения пожилых украинцев, информирует Национальная полиция Украины .

Как стало известно, группа злоумышленников состояла из 5-ти граждан, прописанных в Житомирской области. При этом, практически все подозреваемые(три женщины и двое мужчин), в то или иное время, привлекались к уголовной ответственности.

Задержать фигурантов нового дела, удалось только после совершения очередного преступления: злодеи вошли в дом к 81-летней женщины, и успели похитить все ее сбережения - почти 20 000 гривен. Впрочем, вопреки тому, что группа быстро скрылась на авто, в установлении личностей подозреваемых смогли помочь несколько свидетелей, которые и видели приезжих "гастролеров".

Согласно информации, которой располагает Нацполиция, подобное преступление вовсе не первое: участники группировки учиняли такие же кражи во всех уголках Украины: в доминирующем числе инцидентов, преступники проникали в дома пенсионеров под разнообразными поводами, или же когда пожилые украинцы отсутствовали дома. Кроме того, использовалась и стандартная тактика - отвлечение внимания хозяев женщинами, пока остальные выносили деньги, ценные вещи, после чего и скрывались.

Например, в Ильинецкой территориальной общине, злоумышленники украли из домовладения местной пенсионерки 74 000 гривен, а у украинки, проживающей в Шаргородской территориальной общине - 300 гривен плюс золотые ювелирные изделия.

Однако на данный момент только три участника преступной группы задержаны согласно процессуальному порядку, после чего направлены в изолятор временного содержания. Если все факты совершенных злодеяний подтвердятся, то в соответствии с частью 3 статьи 185("Кража") УК Украины, вследствие открытых уголовных производств, злоумышленники получат реальный срок - до 6-ти лет лишения свободы.

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