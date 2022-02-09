В Днепропетровской области мужчина прыгнул в прорубь ради "эффектных" кадров - все закончилось трагично.

Трагедия произошла на реке Чортомлык в селе Капуловка Никопольского района 5 февраля.

На кадрах, которые опубликовал Telegram-канал "Труха Полтава", видно, что мужчина со своими друзьями находится на замерзшей реке.

Товарищ выпилил прорубь для друга, а женщина в это время снимала видео.

После этого мужчина разделся и нырнул в прорубь, на поверхность он, к сожалению, так и не выплыл.

Спасатели, проведя визуальное обследование водоема, не смогли найти мужчину - на помощь вызвали водолазов.

Погибшего нашли только на следующий ден - тело было на глубине 4 м в 20 м от берега.

Появилось видео трагического прыжка в прорубь.

"Жизнь одна всем здоровья берегите себя. Парня жалко", " Жалко ребят спасателей!Пусть всегда им Господь Бог помогает и Ангел Хранитель оберегает!!", " Конечно жаль семью ,потеряли близкого, вроде и крещение прошло а люди все бросаются в прорубь", - пишут в сети слова сочувствия.

Напомним, женщину затащило под лед на крещенских купаниях, кадры трагедии: "Что нам делать, помогите!".

Как Politeka писала, семья и друзья утонувшей на Крещение до последнего надеялись на чудо: "Больше всего жаль ее детей".

Также Politeka сообщала, под Киевом мужчина не вернулся домой после праздника Крещения: "Тело нашли водолазы"..