Нацгвардеец сообщил, что относиться к нему "по-другому" начали после того, как он вмешался в конфликт между сослуживцами.

Он разнял драку солдат и доложил об этом командиру.

С ним после этого, якобы, перестали общаться, и он "чувствовал себя ненужным", сообщает "ТСН".

"Мне начали кричать в спину, что у них не любят вкидышей. Со мной перестали общаться даже те, с кем нормально раньше общались. Я чувствовал себя ненужным в нашей роте", – говорит Рябчук.



Также Рябчук добавил, что за день до трагедии на "Южмаше" его "переклинило" из-за того, что ему якобы приказали развешивать таблички с описанием имущества в то время, когда он должен был отдыхать.

По словам Нацгвардейца, когда начал он засыпать - почувствовал себя "еще хуже эмоционально".

"За то что он сделал, по закону военного времени должен ответить! Со всеми вытекающими последствиями!! Что до ситуации в части и подразделении то должны разобраться отдельно. Тогда просто не будет поощрения других к таким разборкам!", "Чувствовать и быть, то разное...был бы ненужным,то мыл бы туалеты,а не с оружием ходил...переклинило", - пишут украинцы в сети.

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