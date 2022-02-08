Пострадавший во время стрельбы в Днепре раскрыл детали событий на "Южмаше".

По его словам, выжить раненым удалось благодаря солдату Жене, который смог устрыться от нацгвардейца Артемия Рябчука, сообщает ТСН.ua.

Также Игорь Семенченко подчеркнул, что ни "дедовщины", ни буллинга в Нацгвардии не было, он об этом знает, так как хорошо общался со всеми солдатами.

"Он убил Левковского, Черника – они были отличными ребятами, с которыми мы общались. Никакого буллинга, или "дедовщины", о которых говорят, не было, это все – чепуха", – заявил Семенченко.

Парень добавил, что выжили все благодаря сбежавшему солдату Жене, который пришел с ночной проверки постов и был в "сушилке" рядом.

"И когда он услышал, что Рябчук стреляет, он открыл дверь и ему удалось выбежать, я думаю, благодаря ему мы остались живы", – говорит Семенченко.

"Вот это я называю врачебный подвиг, людей практически с того света достали. Конечно, большую роль сыграл и молодой возраст пострадавших. Поэтому будем надеяться, что все будет хорошо. Врачам огромное спасибо за спасённые жизни", " Доктора бесспорно от Бога,низкий вам поклон за ваш труд,храни Господь вас и ваши семьи", " Не перестаю восхищаться нашими врачами! У них золотые руки! Дай Бог Вам крепкого здоровья Вам и Вашим близким,и счастья Вам!", - пишут украинцы в сети.

Напомним, врачи борются за жизнь 22-летней девушки, которую расстрелял нацгвардеец Рябчук: что известно.

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