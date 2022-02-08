По его словам, выжить раненым удалось благодаря солдату Жене, который смог устрыться от нацгвардейца Артемия Рябчука, сообщает ТСН.ua.
Также Игорь Семенченко подчеркнул, что ни "дедовщины", ни буллинга в Нацгвардии не было, он об этом знает, так как хорошо общался со всеми солдатами.
"Он убил Левковского, Черника – они были отличными ребятами, с которыми мы общались. Никакого буллинга, или "дедовщины", о которых говорят, не было, это все – чепуха", – заявил Семенченко.
Парень добавил, что выжили все благодаря сбежавшему солдату Жене, который пришел с ночной проверки постов и был в "сушилке" рядом.
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"И когда он услышал, что Рябчук стреляет, он открыл дверь и ему удалось выбежать, я думаю, благодаря ему мы остались живы", – говорит Семенченко.
"Вот это я называю врачебный подвиг, людей практически с того света достали. Конечно, большую роль сыграл и молодой возраст пострадавших. Поэтому будем надеяться, что все будет хорошо. Врачам огромное спасибо за спасённые жизни", " Доктора бесспорно от Бога,низкий вам поклон за ваш труд,храни Господь вас и ваши семьи", " Не перестаю восхищаться нашими врачами! У них золотые руки! Дай Бог Вам крепкого здоровья Вам и Вашим близким,и счастья Вам!", - пишут украинцы в сети.
Напомним, врачи борются за жизнь 22-летней девушки, которую расстрелял нацгвардеец Рябчук: что известно.
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