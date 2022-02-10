Николай из многодетной семьи и работал на заработках еще с 16 лет. Его жена Настя тоже из многодетной семьи. У Николая осталось трое маленьких детей.

В Литве трагически погиб украинец Николай Боровец, который находился в европейской стране на заработках. Ему пришлось поехать на заработки, чтобы погасить долг за дом, который они с женой недавно приобрели. Об этом пишет издание Obozrevatel.

В Литве Николай работал на строительстве. Трагедия с ним произошла 5 февраля, на рабочем месте находился еще один товарищ. Сами литовцы отдыхали, потому что в субботу обычно не работают.

Николай спустился в подвал к щитку, а его коллега остался наверху. Мужчина долго не возращался, из-за этого рабочий пошел посмотреть, что могло задержать украинца. Там перед ним предстала трагическая картина - Николай лежал на полу и не дышал. Как стало известно позже, он получил удар током и мгновенно погиб.

Хозяин компании, где работал Николай, помог родственникам с перевозкой тела и передал им зарплату мужчины.

Николай из многодетной семьи и работал на заработках еще с 16 лет. Его жена Настя тоже из многодетной семьи. У Николая осталось трое маленьких детей: один сын и две дочери. Старшему Артему 5 лет, Маргарите 3 года, а Мелании примерно полтора года. Он любил своих малышей и гордился ими.

"В семье большое горе. Настя осталась одна с маленькими детьми, да еще и долг за дом. В селе они еще не были прописаны, поэтому официально помочь им не могут. Люди сами будут собирать помощь жене, чтобы она могла хоть как-то оплатить долги и поставить детей на ноги", – добавил местный житель.

Напомним, что на границе нашли застреленным пограничника, ему было лишь 19 лет.

Как сообщала Politeka, на украинку напали по дороге на работу в Польше, ее дочь осталась за границей совсем одна.

Также Politeka писала, что молния ударила в самолет с пассажирами в Польше, появились детали происшествия.