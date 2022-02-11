Так, сегодня, 11 февраля в 11:00 в апелляционном суде Киева состоится очередное заседание по делу пятого президента Петра Порошенко.

Сегодня в суде будут рассматривать жалобу защиты пятого президента Петра Порошенко касательно решения Печерского райсуда столицы об избрании меры пресечения в виде личного обязательства Порошенко.

Известно, что с утра возле суда уже произошли первые стычки с правоохранителями из-за препятствования установки сцены.

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К слову, Верховная Рада Украины ушла на карантин из-за большого количества депутатов, больных ковидом.

С 2 по 11 февраля парламентарии работают в комитетах, 14 февраля – самостоятельная работа народных депутатов, связанная с осуществлением депутатских полномочий.

Пленарные заседания начнутся 15 февраля.

Ранее сообщалось, Рада проголосовала за документ, который коснется тысяч украинцев: что надо будет успеть до 1 марта

Politeka рассказывала, нардепы после месяца каникул снова надолго покинули Раду: что произошло.

Также сообщалось, что протестующие ФОПы в Киеве пытались штурмовать Верховную Раду, кадры.