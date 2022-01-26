Об этом передает Politeka.net со ссылкой на "Sud.ua".
Согласно изменениям в законе должен не позже 1 марта 2022 года провести конкурс по назначению управляющего многоквартирного дома. Это касается только тех, кто до сих пор не создал ОСМД/ОСББ (объединение совладельцев многоквартирного дома/ объединение совладельцев).
В Верховной Раде посоветовали жителям поторопиться, чтобы потом не случилось так, что они будут недовольны назначенной главой.
Замминистра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская сообщила, что принятие этого закона является необходимым, чтобы завершить реформу.
По состоянию на 1 октября 2022-го года почти 48 тысяч многоквартирных домов живут по прошлому законодательству.
Ани Лорак покрасовалась на отдыхе в корсете с чересчур глубоким вырезом: «Настоящая дива»
"Мастер Шеф. Битва сезонов", в Сети назвали главных любимчиков: "Пусть победит..."
Цены на картофель достигают 100 гривен за кг: украинцев удивила стоимость популярного овоща
Семья Огневич обратилась в полицию из-за ее преследователя, выяснился ответ: "Вот когда вам нанесут урон..."
Оборвалась жизнь звезды "Моя прекрасная няня", коллеги сообщили о трагедии: "Невосполнимая утрата"
Напомним, украинцев ожидают сокращения социальных отпусков. В Министерстве Экономики опубликовали соответствующий законопроект.
Срок дополнительного отпуска на детей планируют урезать с 10 до 7 дней в году. Отметим, что этот отпуск нельзя будет перенести на следующий год и им могут воспользоваться родители ребенка одновременно. Хотя ранее им мог воспользоваться только один из родителей.
Ранее сообщалось, карантин снова ужесточают, что и для кого изменится уже с 26 января: "Количество госпитализаций резко увеличилось"
Politeka рассказывала, температурные качели и снегопады: погода в феврале готовит украинцам испытания, каким регионам не повезет
Также, новое повышение пенсий: когда и на сколько вырастут выплаты украинцев