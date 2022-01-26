25 января в Верховной Раде депутаты приняли в первом чтении законопроект Кабмина № 6103 о внесении изменений в Закон "О жилищно-коммунальных услугах"

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на "Sud.ua".

Согласно изменениям в законе должен не позже 1 марта 2022 года провести конкурс по назначению управляющего многоквартирного дома. Это касается только тех, кто до сих пор не создал ОСМД/ОСББ (объединение совладельцев многоквартирного дома/ объединение совладельцев).

В Верховной Раде посоветовали жителям поторопиться, чтобы потом не случилось так, что они будут недовольны назначенной главой.

Замминистра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская сообщила, что принятие этого закона является необходимым, чтобы завершить реформу.

По состоянию на 1 октября 2022-го года почти 48 тысяч многоквартирных домов живут по прошлому законодательству.

Напомним, украинцев ожидают сокращения социальных отпусков. В Министерстве Экономики опубликовали соответствующий законопроект.

Срок дополнительного отпуска на детей планируют урезать с 10 до 7 дней в году. Отметим, что этот отпуск нельзя будет перенести на следующий год и им могут воспользоваться родители ребенка одновременно. Хотя ранее им мог воспользоваться только один из родителей.

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