Как сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, сегодня, 26 января, в Раде зарегистрировались всего 182 народных избранников.

По его словам, на следующей неделе в Раде запланированы только открытие сессии и несколько голосований.

После этого Верховная Рада якобы уйдет на карантин до 15 февраля.

К слову, ситуация с коронавирусом в Украине снова ухудшилась, из-за чего местами по стране ужесточили карантинные ограничения.

В частности, из-за резкого роста числа зараженных ужесточить карантин решили в Тернополе и Львовской области.

Так, в Тернополе с 26 января запретили проводить массовые мероприятия. Залы театров и кинотеатров в городе снова можно заполнять только наполовину, а в ТРЦ не будут пускать без сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.

Школы также смогут перевести старшеклассников на дистанционное обучение, однако это решение останется за ними.

В свою очередь, во Львовской области всем учебным заведениям, за исключением детских садов, уже посоветовали перейти на онлайн обучение до 4 февраля. В области также запретили проведение массовых мероприятий и сократили разрешенную заполненность общественного транспорта на 50%.

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