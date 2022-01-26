Как сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, сегодня, 26 января, в Раде зарегистрировались всего 182 народных избранников.
По его словам, на следующей неделе в Раде запланированы только открытие сессии и несколько голосований.
После этого Верховная Рада якобы уйдет на карантин до 15 февраля.
К слову, ситуация с коронавирусом в Украине снова ухудшилась, из-за чего местами по стране ужесточили карантинные ограничения.
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В частности, из-за резкого роста числа зараженных ужесточить карантин решили в Тернополе и Львовской области.
Так, в Тернополе с 26 января запретили проводить массовые мероприятия. Залы театров и кинотеатров в городе снова можно заполнять только наполовину, а в ТРЦ не будут пускать без сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.
Школы также смогут перевести старшеклассников на дистанционное обучение, однако это решение останется за ними.
В свою очередь, во Львовской области всем учебным заведениям, за исключением детских садов, уже посоветовали перейти на онлайн обучение до 4 февраля. В области также запретили проведение массовых мероприятий и сократили разрешенную заполненность общественного транспорта на 50%.
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