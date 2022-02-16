Судно с рыбаками затонуло вдали от берега Канады, 10 человек погибли, а часть экипажа пропала без вести: появились подробности с места трагедии.

Поиски 11 человек все еще продолжаются канадскими спасателями, сообщает издание BBC со ссылкой на местных чиновников.

ЧП произошло 15 февраля у острова Ньюфаундленд, который входит в состав Канады. Как стало известно, затонуло рыболовное судно, принадлежащее Испании. На его борту находился экипаж из 24 человек. Среди них было 16 испанцев, а также граждане Перу и Ганы.

Судно Villa de Pitanxo получило от рыбаков два сигнала бедствия на расстоянии более 450 км от суши. Канадские спасатели начали спасательную операцию, в которой было задействовано спасательное судно и вертолет, а также рыбацкие лодки.

Изначально были обнаружены тела семерых членов экипажа потерпевшего крушение судна. Позже еще троих моряков нашли мертвыми. По последним данным, спасатели продолжают поиски 11 человек. Троих рыбаков удалось обнаружить живыми, поэтому родные пропавших пока не оставляют надежд на их спасение.

«Это трагедия. Все, что мы можем – это молиться», - рассказала родственница одного из пропавших рыбаков.

Напомним, во время рыбалки 200 людей оказались в западне на льдине.

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