Как пишет CNN, сестры Фазила и Шагуфа Хайдари в августе 2021 года уехали из Афганистана.
Изначально они хотели отправиться в Исламабад в Пакистане, но прибыли в аэропорт Кабула слишком поздно.
Девушкам пришлось сесть в самолет, не зная, куда он их доставит. Таким образом беженки оказались в Украине.
Через две недели они смогли переехать в меблированную квартиру на окраине Киева.
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Однако сестры говорят, что сомневаются в том, что побег из Афганистана был правильным решением.
«Если бы я знала, что жизнь здесь будет таким испытанием и такой трудной, я бы не стала беженцем. Поверьте мне. Никогда», — говорит одна из девушек Шагуфа.
Ранее сообщалось , что информации главы Минобороны Алексея Резникова , сейчас отсутствует необходимость мобилизации в Украине, ведь угрозы нет.
Тренировочная же мобилизация может привести к панике на улицах, ведь, по мнению Резникова, все будут думать, что власти скрыли информацию о вторжении врага.
В Минобороны решили поступить иначе и работать с формированием Сил территориальной обороны. Последние отправят на полевые учения под председательством ОГА, РГА и КГГА.
Ранее Politeka сообщала, что воинский учет для женщин: в ВСУ раскрыли, как изменится жизнь
Напомним, что обязательный воинский учет для женщин: в Минобороны огласили о кардинальных изменениях
Также Politeka писала, что против руководства Нацгвардии открыли дело