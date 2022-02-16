Беженки из Афганистана рассказали о жизни в Киеве - на родине они были стюардессами и общались с политиками и артистами.

Как пишет CNN, сестры Фазила и Шагуфа Хайдари в августе 2021 года уехали из Афганистана.

Изначально они хотели отправиться в Исламабад в Пакистане, но прибыли в аэропорт Кабула слишком поздно.

Девушкам пришлось сесть в самолет, не зная, куда он их доставит. Таким образом беженки оказались в Украине.

Через две недели они смогли переехать в меблированную квартиру на окраине Киева.

Однако сестры говорят, что сомневаются в том, что побег из Афганистана был правильным решением.

«Если бы я знала, что жизнь здесь будет таким испытанием и такой трудной, я бы не стала беженцем. Поверьте мне. Никогда», — говорит одна из девушек Шагуфа.

Ранее сообщалось , что информации главы Минобороны Алексея Резникова , сейчас отсутствует необходимость мобилизации в Украине, ведь угрозы нет.

Тренировочная же мобилизация может привести к панике на улицах, ведь, по мнению Резникова, все будут думать, что власти скрыли информацию о вторжении врага.

В Минобороны решили поступить иначе и работать с формированием Сил территориальной обороны. Последние отправят на полевые учения под председательством ОГА, РГА и КГГА.

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