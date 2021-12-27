В Вооруженных Силах Украины разъяснили женщинам, что для них на самом деле будет значить воинский учет - на фоне шумихи вокруг приказа Минобороны.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поспешил успокоить украинок у себя на ФБ-страничке, заявив, что речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию, передает Politeka.net.

По данным Залужного, в течение следующего года процедура будет откалибрована таким образом, чтобы женщинам, чьи профессии есть в перечне Минобороны, и их работодателям постановка на воинский учет была максимально комфортной.

В частности, разрабатывается такой порядок, чтобы сделать постановку на воинский учет как можно больше дистанционной - перекладывание бумажек с места на место уже в прошлом. Причем цифровизация учета касается и мужчин.

"Мы также планируем ввести переходную норму, касающуюся собраний (обучений) военнообязанных, а именно: на обучение женщины будут убывать исключительно по желанию", - добавил Залужный.

Кроме того, Главнокомандующий ВСУ заверил, что постановка на воинский учет никоим образом не повлияет на привычную жизнь украинок.

Отметим, в Украине с 17 декабря вступил в силу приказ Минобороны, согласно которому женщины, чьи профессии указаны в документе, должны стать на воинский учет. В перечень вошли около 35 отраслей и сотни специальностей, включая бухгалтеров и журналистов, учителей и психологов, и даже музыкантов. "Уклонисток" грозятся штрафовать от 850 до 1700 гривен, а их работодателей до 8500 гривен.

Тем временем, ситуацию широко обсуждают в Сети:

"Наведите порядок с мужчинами-уклонистами, с их смертельным плоскостопием сначала. Наведите порядок с уже имеющейся армией и снабдите ребят! А потом по-человечески организуйте процесс с поправкой на женщин, потому что это все похоже на цирк и ненависть к женщинам!"

"В общем, устраивают народу стресс за стрессом - пландемии, тарифы, войны, армия. Оставьте людей в покое!"

"Никаких изменений в жизни женщин не будет..." Ага... Мы уже слышали, что "хуже не будет"

"Армия должна быть профессиональной в первую очередь, а не набирать туда всех подряд для количества"

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