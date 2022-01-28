В Украине сократили перечень профессий женщин, которых ставят на воинский учет, также не будет штрафов, в случае от уклонения - приказ уже изменен, но ждет согласования.

В декабре прошлого года вступил в силу перечень специальностей и профессий, по которым украинкам нужно встать на воинский учет, пишет Politeka.net. Новость вызвала большой резонанс в обществе, поэтому петиция об отмене такого решения быстро собрала нужное количество голосов.

28 января стало известно, что власти существенно сократили перечень профессий. По словам министра обороны Алексея Резникова во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, приказ об уменьшении количества профессий и специальностей, которые нужны сейчас, исходя из угроз и развития ВСУ, сегодня уже изменен.

Генеральный штаб ВСУ подготовил поручение на уменьшение списка, и документ подан на согласование с МВД, СВР и СБУ. После этого приказ будет обнародован.

Кроме того, штрафовать за уклонение от учета не будут ни работодателя, ни женщин.

Отметим, ранее в Минобороны сообщали, что новый список сокращен до 14 специальностей и 6 профессий. В перечень включили женщин, работающих в области медицины, электроники, связи, финансов, бухгалтерского учета и аудита и так далее.

Также планируется дать разрешение Генштабу менять список в случае необходимости.

Напомним, военный учет для женщин, в Минобороны изменили нашумевший приказ

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