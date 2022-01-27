ГБР проводит весь комплекс мероприятий по установлению не только обстоятельств преступления, но и проведет тщательное расследование условий из-за которых оно стало возможным.

ГБР зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии, приведшей к трагедии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре.

Об этом заявил глава ГБР Алексей Сухачев, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, служебные лица Главного управления Нацгвардии в условиях особого периода небрежно относились к военной службе во время организации мероприятий охраны важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти, а также к обеспечению несения службы на этих объектах. Потому они тоже косвенно виноваты в трагедии.

Как сообщили в ГБР, предварительная квалификация: небрежное отношение военного служебного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Стоит отметить, что 27 января в 03 час. 40 мин на территории Южного машиностроительного завода произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич расстрелял караул военнослужащих НГУ.



В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 - получили ранения тяжелой и средней тяжести.

Напомним, стало известно, зачем Рябчук расстрелял нацгвардейцев.

Как Politeka писала, Рябчук с улыбкой на лице рассказал, как расправился с сослуживцами.

Также Politeka рассказывала, выяснились детали задержания нацгвардейца Рябчука.