Сильный пожар вспыхнул на борту круизного лайнера у берегов Греции - в Сети появились кадры трагедии, а также информация об эвакуации пассажиров и членов экипажа.

Инцидент произошел на корабле Euroferry Olympia в Ионическом море. Об этом 18 февраля информирует издание Skai.gr. Во время ЧП на борту находились 237 пассажиров и 51 член экипажа.

Капитан сразу же запросил эвакуацию лайнера. К месту происшествия направили три патрульных катера и три буксира береговой охраны. По информации министерства судоходства, эвакуация прошла успешно, никто из пассажиров не пострадал.

Incendio sul traghetto italiano Euroferry Olympia diretto a Brindisi: il capitano ordina l’evacuazione dei passeggeri [LIVE] https://t.co/GCzL4cMwGU — informazione interno (@infoitinterno) February 18, 2022

Само судно тем временем оказалось во власти огненной стихии. В Сети появились кадры, как бесчинствовало пламя - зарево было видно издалека.

С горящего у берегов Греции Euroferry Olympia пассажиры и экипаж эвакуированы на спасательные судна.



Все люди здоровы. В район происшествия направились фрегат «Гидра» и 3 вертолета. На месте находятся и работают пять судов портовой службы и одно судно береговой охраны Италии. pic.twitter.com/PF3VO1PMST — Известия (@izvestia_ru) February 18, 2022

Издание отмечает, что круизный лайнер курсировал по маршруту Игуменица-Бриндизи и в момент возникновения пожара находился в Эрейкусе. Очаг возгорания, предположительно, был на палубе третьего этажа, но огонь быстро распространился по всей территории.

Ранее мы рассказывали о том, что пошло ко дну судно с пассажирами. В результате трагедии, утонуло по меньшей мере 64 человека. Инцидент произошел у побережья северо-восточного Мадагаскара с грузовым судном, которое нелегально перевозило пассажиров. Всего на борту было 138 человек.

Напомним, судно с людьми ушло под воду вдали от берега, идут поиски выживших: "Все, что мы можем - это молиться"

Как сообщала Politeka, взорвался нефтяной танкер с людьми на борту, первые подробности ЧП.

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