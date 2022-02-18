Инцидент произошел на корабле Euroferry Olympia в Ионическом море. Об этом 18 февраля информирует издание Skai.gr. Во время ЧП на борту находились 237 пассажиров и 51 член экипажа.
Капитан сразу же запросил эвакуацию лайнера. К месту происшествия направили три патрульных катера и три буксира береговой охраны. По информации министерства судоходства, эвакуация прошла успешно, никто из пассажиров не пострадал.
Само судно тем временем оказалось во власти огненной стихии. В Сети появились кадры, как бесчинствовало пламя - зарево было видно издалека.
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Издание отмечает, что круизный лайнер курсировал по маршруту Игуменица-Бриндизи и в момент возникновения пожара находился в Эрейкусе. Очаг возгорания, предположительно, был на палубе третьего этажа, но огонь быстро распространился по всей территории.
Ранее мы рассказывали о том, что пошло ко дну судно с пассажирами. В результате трагедии, утонуло по меньшей мере 64 человека. Инцидент произошел у побережья северо-восточного Мадагаскара с грузовым судном, которое нелегально перевозило пассажиров. Всего на борту было 138 человек.
Напомним, судно с людьми ушло под воду вдали от берега, идут поиски выживших: "Все, что мы можем - это молиться"
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