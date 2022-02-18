Украина не собирается военным путем освобождать оккупированные территории, а также и не видит уменьшение техники РФ на границе, как сообщалось ранее.

Украина не подтверждает отвод войск РФ с границы и скором времени их количество может снова измениться. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова с трибуны Верховной Рады.

По его информации, сейчас у границы с Украиной насчитывается 149 тысяч российских военных (наземный, морской и авиационный компоненты).

В активной фазе остаются учения российских военных в Беларуси и на Черном море. Основная масса войск стянута, но в ближайшие дни количество военных может стать еще больше, а в Черное море направят еще три корабля.

Алексей Резников напомнил, что РФ соединила учения армии и Росгвардии «Заслон-2022» - все это находится в поле внимания. По словам министра обороны, наша разведка видит все движения, которые могут представлять угрозу для Украины. Кроме того, помогают международные партнеры, подтверждающие всю информацию.

Также Алексей Резников заявил, что вчерашние атаки на мирное население Донбасса со стороны РФ - это военное преступление. Причиной атаки стало проведение СБ ООН по Минским соглашениям - РФ всегда перед важными переговорами применяет такую тактику.

В ответ Украина не собирается возвращать оккупированные территории с помощью военных действий. Наша страна продолжит идти дипломатическим путем.

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