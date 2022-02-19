Президент Украины Владимир Зеленский в своей Мюнхенской речи объявил о намерении созвать саммит стран-участниц Будапештского меморандума.

Об этой инициативе глава государства рассказал в субботу, 19 февраля, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Офис Президента.

Зеленский заявил, что уже поручил украинскому Министерству иностранных дел заняться организацией этого саммита.

Президент напомнил, что за свой отказ от ядерного потенциала в 1994 году Украина получила определенные гарантии безопасности. Однако, хотя наша страна выполнила свои обязательства, этой безопасности она так и не увидела.

Зеленский заявил, что сейчас Украина требует обеспечить те самые гарантии, прописанные в пунктах Будапештского меморандума. Президент напомнил, что с 2014 года наша страна трижды пыталась созвать консультации государств-гарантов Будапештского меморандума, однако эти попытки ни к чему не привели. По словам Зеленского, новая попытка станет последней.

«Я буду делать это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума», - заявил президент.

Он подчеркнул, что если саммит не состоится и Украина не добьется выполнения гарантий, прописанных в документе, наша страна признает документ, подписанный в 1994 году по итогам Будапештского меморандума, недействительным.

Напомним, что государствами-гарантами Будапештского меморандума являются Украина, Россия, США и Великобритания.

В своей речи Зеленский также подчеркнул, что Украина хочет мира и стремится избежать новой войны.

Отметим, что заявления президента Украины прозвучали на фоне участившихся обстрелов и провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований, организованных РФ на территории ОРДЛО, а также массового стягивания военных и оружия Россией к границам Украины.

Напомним, оккупанты начали массовую эвакуацию в Россию, срочное заявление.

Как сообщала Politeka, Зеленский отправился на Донбасс и сделал заявление относительно НАТО.

Также Politeka писала, что Байден дал ответ, отправят ли в Украину военных США.