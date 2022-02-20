ЧП произошло в субботу днем, 19 февраля. О крушении вертолета рядом с популярным пляжем сообщила пресс-служба местной полиции, а также поделилась кадрами самого падения.
Отмечается, что правоохранители вместе с пожарными сразу же прибыли на место происшествия. В результате ЧП пострадали двое пассажиров вертолета.
"Двое пассажиров были доставлены в Мемориальную больницу Джексона в стабильном состоянии", - говорится в сообщении.
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На видео, опубликованном полицией, запечатлен вертолет, плавно спускающийся над океаном и затем падающий в воду, когда на пляже в тот момент толпились загорающие, а другие плавали в воде.
По информации издания Associated Press, в результате крушения полиция перекрыла участок пляжа длиной в два квартала - район с кафе и магазинчиками, где часто собираются туристы.
В Департаменте полиции добавили, что Федеральное авиационное управление расследует происшествие.
Пользователи Сети тем временем активно обсуждают событие:
"Я понятия не имею, как работает вертолет или что происходит, когда что-то выходит из строя, но зачем лететь к людям?"; "Самый популярный вертолет с отличными показателями безопасности. В большинстве аварий пилот что-то портит"; "Этот пилот налетел на меня... и безрассудно летел менее чем в 20 футах над водой, подходя боком еще ближе к воде. Согласно вашему видео, это было за несколько минут до крушения"; "О боже, что было причиной падения? Это немного необычно"; "Почему все сгрудились на том пляже..."; "Страшно было всем, кто был рядом, и в вертолете, и в воде".
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