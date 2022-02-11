Об авиакатастрофе сообщили очевидцы. По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю, на борту частного легкомоторного самолета Ан-2 на момент аварии было два человека - выживших нет. Они совершали перевозку груза в село Тымлат.

Появились фото с места крушения Ан-2.

Через некоторое время после взлета самолет рухнул в километре от взлетной полосы, юго-западнее села Коряки. Падение произошло в труднодоступной местности, после чего самолет сразу же загорелся.

Пламя тушили с помощью пожарной техники и подручных средств. Во время спасательно-поисковой операции были обнаружены тела обоих членов экипажа.



На данный момент спасатели справились с огнем и завершили работы на месте падения самолета. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

Ранее мы рассказывали о пожаре в аэропорту "Шереметьево", который произошел 10 февраля. Установлено, что возгорание возникло в результате короткого замыкания в передвижной станции электрозарядки. Пожарные оперативно потушили огонь, пока он не перекинулся на самолеты.

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