Вблизи села Мартыновское Николаевской области, 34-летний сын вместе с 64-летним отцом собирали ветки деревьев в лесополосе, которые затем погрузили в кузов мотоцикла. Все закончилось страшной трагедией.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Оказалось, чтобы удержать ветки, 64-летний мужчина сел сверху на дрова. После того, как водитель начал движение, пассажир не удержался и упал с мотоцикла.
В результате чрезвычайного происшествия на месте трагедии от полученных травм погиб 64-летний мужчина. Трагедия случилась на глазах у его сына.
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По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть". Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
В полиции обратились ко всем, кто обладает информацией об обстоятельствах указанного дорожно-транспортного происшествия позвонить по телефонам (05134) 3-31-51, 066-912-50-27, 102.
Напомним, что журналисты проекта "СтопКор" рассказали о ДТП с кортежем Ярославского.
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