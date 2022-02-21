По указанному факту следователи возбудили уголовное производство и обратились ко всем, кто обладает информацией об обстоятельствах трагедии.

Вблизи села Мартыновское Николаевской области, 34-летний сын вместе с 64-летним отцом собирали ветки деревьев в лесополосе, которые затем погрузили в кузов мотоцикла. Все закончилось страшной трагедией.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Оказалось, чтобы удержать ветки, 64-летний мужчина сел сверху на дрова. После того, как водитель начал движение, пассажир не удержался и упал с мотоцикла.

В результате чрезвычайного происшествия на месте трагедии от полученных травм погиб 64-летний мужчина. Трагедия случилась на глазах у его сына.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть". Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

В полиции обратились ко всем, кто обладает информацией об обстоятельствах указанного дорожно-транспортного происшествия позвонить по телефонам (05134) 3-31-51, 066-912-50-27, 102.

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