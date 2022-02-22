В Киеве трехлетний ребенок оказался в больнице после того, как проглотил часы во время игры.

Об этом случае сообщил Телеграм-канале Magnolia TV со ссылкой на слова врачей из клиники Охматдит.

Трехлетний киевлянин оказался в больнице из-за игры с часами. Как стало известно, мальчик смотрел мультики и одновременно играл с наручными часами взрослых. В какой-то момент он случайно проглотил «игрушку».

Родители тут же повезли сына в больницу. К счастью, команда эндоскопистов смогла вытащить часы из желудка ребенка, не прибегая к хирургическому вмешательству.

Как рассказала врач Дарья Вороняк, часы удалось достать без разрезов. При этом мальчик был под общим наркозом с эндотрахеальной интубацией.

Часы, которые извлекли из желудка ребенка, оказались в рабочем состоянии и продолжали показывать правильное время.

Самочувствие ребенка сейчас оценивается как нормальное. Пока что он остается под присмотром врачей.

Родители мальчика назвали проглоченные им часы семейной реликвией и забрали их домой.

Отметим, что игры ребенка с мелкими предметами без присмотра взрослых могут быть травмоопасными, поэтому родителям стоит быть особенно внимательными.

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