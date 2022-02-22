Об этом случае сообщил Телеграм-канале Magnolia TV со ссылкой на слова врачей из клиники Охматдит.
Трехлетний киевлянин оказался в больнице из-за игры с часами. Как стало известно, мальчик смотрел мультики и одновременно играл с наручными часами взрослых. В какой-то момент он случайно проглотил «игрушку».
Родители тут же повезли сына в больницу. К счастью, команда эндоскопистов смогла вытащить часы из желудка ребенка, не прибегая к хирургическому вмешательству.
Как рассказала врач Дарья Вороняк, часы удалось достать без разрезов. При этом мальчик был под общим наркозом с эндотрахеальной интубацией.
Галкин засветил их с Пугачевой детей в гостях у звезды «Москва слезам не верит»: «Лизавета такая смешнючая!»
Победителя "Голосу країни" Сасанчина, решившего продавать квартиру, довели до кипения: "Начинает нервировать"
Звезда "Евровидения" Руслана ошеломила пророческими кадрами: «Мы сняли это ровно 10 лет назад»
Жена Остапчука без купальника подразнила кадрами с Мальдив: "Полный релакс"
Известный певец и актер ушел из жизни вскоре после дня рождения: "Прощай, мастер"
Часы, которые извлекли из желудка ребенка, оказались в рабочем состоянии и продолжали показывать правильное время.
Самочувствие ребенка сейчас оценивается как нормальное. Пока что он остается под присмотром врачей.
Родители мальчика назвали проглоченные им часы семейной реликвией и забрали их домой.
Отметим, что игры ребенка с мелкими предметами без присмотра взрослых могут быть травмоопасными, поэтому родителям стоит быть особенно внимательными.
Напомним, COVID-19 вызвал у маленькой украинки паралич.
Как сообщала Politeka, 5-классница поскользнулась в школьном дворе и сломала позвоночник.
Также Politeka писала, что Крутоголов из "Дизель шоу" опубликовал первое видео с сыном после ДТП.