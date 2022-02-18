12-летний сын Егора Крутоголова, актера и художественного руководителя "Дизель студио", попал в аварию во время отборочных гонок #WSK в Италии.

Сейчас Лев находится в обычной палате, а до этого несколько дней провел в реанимации. Крутоголов сообщает о состоянии сына у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

В своем последнем посте актер "Дизель шоу" опубликовал видео с мальчиком (чтобы посмотреть, проскролльте вниз). На кадрах Лев лежит и не встает, даже не садится, видимо, ему еще нельзя. В целом, он улыбается и выглядит неплохо.

"Вчера приходил к Леве доктор и… показывал фокусы!))) никогда ничего подобного в наших больницах не видел", - говорится в подписи.

Мужчина в медицинском халате действительно показывал мальчику карточные фокусы. В одном из них сыну Крутоголова нужно было загадать карту, которую медик с легкостью угадал, на удивление мальчика.

Пользователи обсуждают увиденное и желают ребенку скорейшего выздоровления:



"Быстрее выздоравливай!🙏 ❤️"; "Хорош валятся, домой"; "А это точно доктор?😄"; "Выздоравливайте здоровья Лёвушке🙏 вы самые лучшие люблю вас ❤"; "Не напугали его гонки после этого? Не отказывается от них?"; "Врач - это все таки призвание! Леве здоровья!"; "Мне в Италии делали операцию на суставы, совсем другой подход к больным, скорейшего выздоровления"; "Хорошие эмоции нужны для скорейшего выздоровления ...)👏"; "Платили бы нашим докторам так, не такие фокусы показывали бы. Здоровья и быстрого восстановления🙌"

Отметим, сын Крутоголова в результате аварии получил ушиб внутренних органов. Мальчик с самого детства профессионально занимается картингом и участвует в соревнованиях по всему миру.