Сейчас Лев находится в обычной палате, а до этого несколько дней провел в реанимации. Крутоголов сообщает о состоянии сына у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
В своем последнем посте актер "Дизель шоу" опубликовал видео с мальчиком (чтобы посмотреть, проскролльте вниз). На кадрах Лев лежит и не встает, даже не садится, видимо, ему еще нельзя. В целом, он улыбается и выглядит неплохо.
"Быстрее выздоравливай!🙏 ❤️"; "Хорош валятся, домой"; "А это точно доктор?😄"; "Выздоравливайте здоровья Лёвушке🙏 вы самые лучшие люблю вас ❤"; "Не напугали его гонки после этого? Не отказывается от них?"; "Врач - это все таки призвание! Леве здоровья!"; "Мне в Италии делали операцию на суставы, совсем другой подход к больным, скорейшего выздоровления"; "Хорошие эмоции нужны для скорейшего выздоровления ...)👏"; "Платили бы нашим докторам так, не такие фокусы показывали бы. Здоровья и быстрого восстановления🙌"
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