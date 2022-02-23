Александр Стельмах служил в 95-й десантной отдельной штурмовой бригаде. Мужчина был родом из Житомирской области, у него осталась жена и двое детей, передает "Обозреватель".
Отмечается, что Александр Стельмах не дожил месяц до своего дня рождения - 19 марта ему должно было исполниться 41 год. После срочной службы в армии, он заключил контракт и стал десантником. Это был у него уже пятый контракт, когда произошла трагедия.
Детям Стельмаха 17 и 8 лет, старший сын учится в Политехническом институте в Житомире.
Родная сестра погибшего Татьяна Бажан со слезами вспоминает о брате. В последнее время он увлекался автомобилями, купил себе машину и подолгу возился с ней, когда был дома. По словам женщины, ее брат был "очень простым и добрым, сельским трудягой".
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Она связывалась с ним за три дня до трагедии. Боец всегда отвечал, что все спокойно, так как не любил рассказывать родным о войне.
К слову, старший брат погибшего Виктор тоже служит в 95-й бригаде.
Похоронят Александра Стельмаха в Житомире в четверг, 24 февраля. Перед этим в городе на Соборной площади пройдет церемония прощания.
"Непостижимая потеря! Ты был очень близким человеком для нашей большой семьи - кум, друг, брат... Не могу поверить, что больше не встретимся в кругу друзей, семьи... Грустим, уважаем, будем помнить всю жизнь. Вечная память!", - вспоминают Стельмаха близкие.
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