В результате обстрела поселка Зайцево на Донетчине 21 февраля погибли двое военнослужащих, еще трое получили травмы - об одном из погибших, штаб-сержанте Александре Стельмахе, рассказали его родные.

Александр Стельмах служил в 95-й десантной отдельной штурмовой бригаде. Мужчина был родом из Житомирской области, у него осталась жена и двое детей, передает "Обозреватель".

Отмечается, что Александр Стельмах не дожил месяц до своего дня рождения - 19 марта ему должно было исполниться 41 год. После срочной службы в армии, он заключил контракт и стал десантником. Это был у него уже пятый контракт, когда произошла трагедия.

Детям Стельмаха 17 и 8 лет, старший сын учится в Политехническом институте в Житомире.

Родная сестра погибшего Татьяна Бажан со слезами вспоминает о брате. В последнее время он увлекался автомобилями, купил себе машину и подолгу возился с ней, когда был дома. По словам женщины, ее брат был "очень простым и добрым, сельским трудягой".

Она связывалась с ним за три дня до трагедии. Боец всегда отвечал, что все спокойно, так как не любил рассказывать родным о войне.

К слову, старший брат погибшего Виктор тоже служит в 95-й бригаде.

Похоронят Александра Стельмаха в Житомире в четверг, 24 февраля. Перед этим в городе на Соборной площади пройдет церемония прощания.

"Непостижимая потеря! Ты был очень близким человеком для нашей большой семьи - кум, друг, брат... Не могу поверить, что больше не встретимся в кругу друзей, семьи... Грустим, уважаем, будем помнить всю жизнь. Вечная память!", - вспоминают Стельмаха близкие.

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