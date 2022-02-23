Украинские военные на передовой начали получать странные рассылки на свои телефоны.

Как сообщается в Telegram-канале InformNapalm, бойцам ВСУ приходят сообщения с таким текстом:

"Москва дала добро на применение ВС РФ на Донбассе. Еще есть время спасти свою жизнь и покинуть зону ООС", - говорится в фейковом сообщении.

Информация не соответствует действительности и ВСУ не получали приказ покидать зону боевых действий.

"Сегодня вся 54 бригада получила такие СМС-ки. РФ рассылает их нам на телефоны", - сообщили в "54 отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы".

"Киберполиция может вычислить эту тему? Столько талантливых ребят хакеров, можно пригласить их на работу и сделать ответный ход. Разослать радостные сообщения чтобы не напрягались зря, все равно им капец", "А где наше СБУ не может вычислить?", "А теперь вопрос,откуда они взяли номера телефонов военных,работа для СБУ", - пишут украинцы.

Напомним, жители Мариуполя вышли на площадь поддержать Украину, видео: под "носом" агрессора.

Как сообщала Politeka, в СНБО озвучили решение о чрезвычайное положении: по всей территории Украины.

Также Politeka писала, что ограничения ввели в областях, которые граничат с РФ и Беларусью: что теперь запрещено.