Так, инцидент случился во время заседания райсовета Колыванского района в Новосибирской области.

Политика Виктора Коваленко пытались госпитализировать, а он тем временем угрожал медикам судом.

Предварительно, депутату психиатров вызвала его супруга, якобы из-за неадекватного поведения.

По другой версии, это могло быть "подставой" и своего рода "шуткой".

"Розыгрышем это не назовешь. Достоверно неизвестно, являются ли данные люди медиками. Прецедент нешуточный. Все могло закончиться очень плохо. Виктор Петрович в возрасте. Он был сильно взволнован, его трепыхало три дня", - говорит коллега депутата.

Виктор Коваленко написал обращение в органы.

"Подозреваю, именно этот один и был нормальный, из всего стада", "Да их там все пора изолировать. Они же не могут жить в гражданском мире", " Наших пошерстить,не на одну карету насобирать можно", Ахаха прийдите и к нам в ВР, там столько ваших поцеентов", - пишут в комментариях пользователи сети.

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