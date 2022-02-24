Спасатели уточнили, что речь идет о районе улицы Чорновола, где находится военный аэродром.

Утром 24 февраля, предварительно, две ракеты попали в военный аэродром в Коломыйском районе Ивано-Франковщины. В результате происшествия загорелся склад горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщили в Facebook Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Ивано-Франковской области.

ЧП произошло около 07:16 в селе Корнич. Сначала о взрывах известили местные жители. В сети появилось видео, на котором видно, как в воздухе над населенным пунктом поднимается столб густого черного дыма.

Спасатели уточнили, что речь идет о районе улицы Чорновола, где находится военный аэродром.

К месту ЧП отправились пожарно-спасательные подразделения, приступившие к тушению состава горюче-смазочных материалов.

"Предварительно, на территории аэродрома в селе Корнич Коломыйского района возле штаба попало два ракетных удара", – говорится в сообщении ГСЧС, отмечая, что дополнительная информация уточняется.

Напомним, что взрывоопасные предметы обнаружили на Харьковщине, кадры с места ЧП.

Как сообщала Politeka, момент взрыва цистерны с пропаном попал на видео.

Также Politeka писала, газовоз вспыхнул посреди села, движение срочно перекрыли.