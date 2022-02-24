Как пишет Politeka.net, российский десант попытался высадить на вертолетах в Гостомеле, недалеко от Киева. Как сообщают множество источников, три вертолета сбито ВСУ УКраины. Один из сбитых вертолетов попал на видео.

По сообщению военного блогера Штефан Штирлиц, половина вертолетов сбито, а остальные десантники были взяты в плен.

"Гостомель - десант ОРДЫ, половина не долетела

Половина в плену

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МВД Украины сообщило о захвате российского диверсанта под Гостомелем", - сообщает Штирлиц.

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