Как пишет Politeka.net, российский десант попытался высадить на вертолетах в Гостомеле, недалеко от Киева. Как сообщают множество источников, три вертолета сбито ВСУ УКраины. Один из сбитых вертолетов попал на видео.
По сообщению военного блогера Штефан Штирлиц, половина вертолетов сбито, а остальные десантники были взяты в плен.
"Гостомель - десант ОРДЫ, половина не долетела
Половина в плену
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МВД Украины сообщило о захвате российского диверсанта под Гостомелем", - сообщает Штирлиц.
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