Как пишет Politeka.net, ВСУ продолжают отбиваться от российской армии. Один из самых сложных участков - Север. Но по поступившей информации, в Сумской области военным удалось остановить российскую бронетехнику. По сообщениям из нескольких источников - 15 российских танков было уничтожено при помощи Джавелинов.
"Кто интересовался Сумами: стоим!
Сумское направление: Джавелины уничтожили 15 вражеских танков", - написано в сообщении.
"В районе Глухова украинские военные ударили из "Javelin" по колонне российской техники. 15 танков Т-72 уничтожены, сообщает советник командующего Сухопутными войсками ВСУ", - написал еще один источник и добавил кадры уничтоженной техники.
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