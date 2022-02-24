Вооруженные силы Украины успешно отбивают российское наступление в Сумской области, счет уничтоженных танков пошел на десятки.

Как пишет Politeka.net, ВСУ продолжают отбиваться от российской армии. Один из самых сложных участков - Север. Но по поступившей информации, в Сумской области военным удалось остановить российскую бронетехнику. По сообщениям из нескольких источников - 15 российских танков было уничтожено при помощи Джавелинов.

"Кто интересовался Сумами: стоим!

Сумское направление: Джавелины уничтожили 15 вражеских танков", - написано в сообщении.

"В районе Глухова украинские военные ударили из "Javelin" по колонне российской техники. 15 танков Т-72 уничтожены, сообщает советник командующего Сухопутными войсками ВСУ", - написал еще один источник и добавил кадры уничтоженной техники.

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