Как пишет Politeka.net, под Харьковом продолжаются бои. ВСУ успешно отражает атаки российских оккупантов и захватило несколько единиц бронетехники. В харьковских телеграмм каналах появились фото и видео бронетехники, которую бросили российские военные.
"Село Цуповка, Дергачевский район, Харьковская область.
Русским повредили технику и они ее бросили", - написано было в сообщении.
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"В Харькове захватили российскую военную машину", - написали под вторым сообщением.
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Также Politeka писала, что вертолеты сбиты под Киевом, ВСУ отразили нападение России