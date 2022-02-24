ВСУ захватили российскую бронетехнику под Харьковом после произошедших там столкновений.

Как пишет Politeka.net, под Харьковом продолжаются бои. ВСУ успешно отражает атаки российских оккупантов и захватило несколько единиц бронетехники. В харьковских телеграмм каналах появились фото и видео бронетехники, которую бросили российские военные.

"Село Цуповка, Дергачевский район, Харьковская область.

Русским повредили технику и они ее бросили", - написано было в сообщении.

"В Харькове захватили российскую военную машину", - написали под вторым сообщением.

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