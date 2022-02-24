Как пишет Politeka.net, ВСУ захватили российскую боевую машину пехоты вместе с экипажем в населенном пункте Счастье, Луганская область. Об этом сообщают несколько источников, включая тг-калан "Оперативный ЗСУ".
На кадрах можно заметить несколько российских военных, которые лежали лицами в пол. Также стояла бронетехника с загадочной пометкой Z.
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Недалеко от н.п. Счастье", - написано было в публикации.
Напомним, госспецсвязь обратились со срочным заявлением
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