Об этом сообщил мариупольский горсовет. Кадры последствий обстрела показали в Сети. Видны выбитые окна многоквартирных домов, горящие и перевернутые авто.

Обстрел произошел в Левобережном районе Мариуполя.

Пострадали многоквартирные дома и дома частного сектора микрорайона «Восточный». В работе задействованы все службы оперативного реагирования.

«Число пострадавших уточняется. Коммунальные службы работают в стабильном режиме», - говорится в сообщении.

Список повреждений в жилом фонде по состоянию на 14:30:

улица Киевская, 11/1 в девятиэтажке (выбитое стекло)

улица Олимпийская, 161 (выбитое стекло)

улица Киевская, 16 (пробито газопровод)

ул. Пейзажная, 40/1, 40/2 (снаряд попал в дорогу, выбиты стекла)

ул. Киевская, 1,3,11/1 (выбитое стекло)

ул. 9 Мая, 13 кв 37 (снаряд попал в квартиру, жильцов не было дома)

ул. Киевская, 48/1, 48/2, 48/3 (выбитое стекло)

пров. Пейзажный (попадание снаряда в дорогу, в нескольких домах выбиты стекла)

ул. Станиславского, 243 (попадание снаряда в путь)

ул. 9 Мая, 15 кв 8 (попадание снаряда в дом стены, снаряд не разорвался)

пров. Ландшафтный, 33 (пробит газопровод)

ул. Киевская, 46, 4 этаж (попадание в квартиру)

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