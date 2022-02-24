Об этом сообщил мариупольский горсовет. Кадры последствий обстрела показали в Сети. Видны выбитые окна многоквартирных домов, горящие и перевернутые авто.
Обстрел произошел в Левобережном районе Мариуполя.
Пострадали многоквартирные дома и дома частного сектора микрорайона «Восточный». В работе задействованы все службы оперативного реагирования.
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«Число пострадавших уточняется. Коммунальные службы работают в стабильном режиме», - говорится в сообщении.
Список повреждений в жилом фонде по состоянию на 14:30:
- улица Киевская, 11/1 в девятиэтажке (выбитое стекло)
- улица Олимпийская, 161 (выбитое стекло)
- улица Киевская, 16 (пробито газопровод)
- ул. Пейзажная, 40/1, 40/2 (снаряд попал в дорогу, выбиты стекла)
- ул. Киевская, 1,3,11/1 (выбитое стекло)
- ул. 9 Мая, 13 кв 37 (снаряд попал в квартиру, жильцов не было дома)
- ул. Киевская, 48/1, 48/2, 48/3 (выбитое стекло)
- пров. Пейзажный (попадание снаряда в дорогу, в нескольких домах выбиты стекла)
- ул. Станиславского, 243 (попадание снаряда в путь)
- ул. 9 Мая, 15 кв 8 (попадание снаряда в дом стены, снаряд не разорвался)
- пров. Ландшафтный, 33 (пробит газопровод)
- ул. Киевская, 46, 4 этаж (попадание в квартиру)
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