Держите под рукой аптечку со всеми необходимыми медикаментами и документы и подготовьте окна.

Утром 24 февраля Россия атаковала Украину. На мирные города падают ракеты, из Крыма и Беларуси пошли танки, атаки зафиксировали на Донбассе.

Для того, чтобы не подвергаться панике, напомним, как вести себя при взрывах в доме, где есть окна. Инструкции опубликовало издание ЧЕСНО.

Держите под рукой аптечку со всеми необходимыми медикаментами и документы. Организовывайте вокруг себя безопасное пространство, сохраняйте спокойствие и доверьтесь украинской армии.

Как уберечь себя от взрывной волны в помещении, где есть окна и вам некуда идти? Инструкция:

Заклейте окна скотчем, чтобы минимизировать обломки, которые могут разлететься в разные стороны.

Если в доме есть жесткий щит, установите его на окно, чтобы оно было прикрыто.

Стоит отметить, что после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину украинские военные сбили 7 российских самолетов и два вертолета. Защитники полностью вернули под украинский контроль города Мариуполь и Счастье. Также ВСУ отбили остров Змеиный.

Напомним, если исчезнет мобильная связь: чем пользоваться населению и что делать в первую очередь.

Как сообщала Politeka, полиция просит сообщать о подозрительных людях.

Также Politeka писала, прозвучала сирена: спасатели рассказали украинцам, как действовать в чрезвычайной ситуации.