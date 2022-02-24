Утром 24 февраля Россия атаковала Украину. На мирные города падают ракеты, из Крыма и Беларуси пошли танки, атаки зафиксировали на Донбассе.
Для того, чтобы не подвергаться панике, напомним, как вести себя при взрывах в доме, где есть окна. Инструкции опубликовало издание ЧЕСНО.
Держите под рукой аптечку со всеми необходимыми медикаментами и документы. Организовывайте вокруг себя безопасное пространство, сохраняйте спокойствие и доверьтесь украинской армии.
Как уберечь себя от взрывной волны в помещении, где есть окна и вам некуда идти? Инструкция:
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- Заклейте окна скотчем, чтобы минимизировать обломки, которые могут разлететься в разные стороны.
- Если в доме есть жесткий щит, установите его на окно, чтобы оно было прикрыто.
Стоит отметить, что после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину украинские военные сбили 7 российских самолетов и два вертолета. Защитники полностью вернули под украинский контроль города Мариуполь и Счастье. Также ВСУ отбили остров Змеиный.
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Как сообщала Politeka, полиция просит сообщать о подозрительных людях.
Также Politeka писала, прозвучала сирена: спасатели рассказали украинцам, как действовать в чрезвычайной ситуации.