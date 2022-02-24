Украинские военные после боя уничтожили российский десант в городе Гостомель под Киевом, очевидец насчитал около 30 вертолетов - кадры обнародованы в Сети.

Над аэродромом в Гостомеле запечатлели российские вертолеты, украинская армия сбила сразу три техники противника во время тяжелого боя.

Очевидец опубликовал кадры в Сети.

"Уже штук 20 пролетело, не видно украинского герба, точно российские... Полетели в сторону аэропорта, слышно, что идет бой. Уже штук 30 насчитал точно", - рассказал свидетель.

Военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил в своем Телеграм-канале, что десант вражеских геликоптеров был уничтожен.

Опубликованы видео и фото с места событий.

Также журналист сообщил о сбитом над Вышгородом русском вертолете.

Общественный деятель Евгений Карась отмечает, что Генштаб не нервничает, и доволен практически всем ходом обороны на участках.

Отмечается, что россиянам удалось прорваться лишь на некоторые проблемные места, но они растянулись.

"Их тылы начали кромсать силы армейского спецназа.

Резервов еще много. У нас сейчас положительная динамичная оборона.

Небольшие успехи россиян – временные. Они не могут закрепиться", - написал Евгений Карась.

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