Над аэродромом в Гостомеле запечатлели российские вертолеты, украинская армия сбила сразу три техники противника во время тяжелого боя.
Очевидец опубликовал кадры в Сети.
"Уже штук 20 пролетело, не видно украинского герба, точно российские... Полетели в сторону аэропорта, слышно, что идет бой. Уже штук 30 насчитал точно", - рассказал свидетель.
Военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил в своем Телеграм-канале, что десант вражеских геликоптеров был уничтожен.
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Опубликованы видео и фото с места событий.
Также журналист сообщил о сбитом над Вышгородом русском вертолете.
Общественный деятель Евгений Карась отмечает, что Генштаб не нервничает, и доволен практически всем ходом обороны на участках.
Отмечается, что россиянам удалось прорваться лишь на некоторые проблемные места, но они растянулись.
"Их тылы начали кромсать силы армейского спецназа.
Резервов еще много. У нас сейчас положительная динамичная оборона.
Небольшие успехи россиян – временные. Они не могут закрепиться", - написал Евгений Карась.
Напомним, НБУ открыл специальный счет в поддержку ВСУ
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