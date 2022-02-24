Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
"Нацгвардейцы, охраняющие хранилище не безопасных радиоактивных отходов, оказывают ожесточенное сопротивление. Если в результате ударов артиллерии оккупантов будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС», - говорится в сообщении.
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Сообщил о боях в зоне Чернобыльской АЕС и президент Владимир Зеленский.
«Российские оккупационные силы пытаются захватить #Чорнобильську_АЕС. Наши защитники отдают жизнь, чтобы трагедия 86-го года не повторилась», - говорится в сообщении.
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