Об этом сообщила Херсонская областная государственная администрация.
В Геническом районе все государственные структуры перешли под контроль захватчиков. Техника стоит в самом городе Геническ, на окраинах блокпосты с российскими войсками. Проводят проверку выезжающих на принадлежность к вооруженным силам Украины. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.
В Сети появляются видео, как местные жители встречают оккупантов.
Галкин засветил их с Пугачевой детей в гостях у звезды «Москва слезам не верит»: «Лизавета такая смешнючая!»
Ввод российских войск на Донбасс: главари ОРДЛО обратились к Путину, фото документов
Приходько эмоционально обратилась к Kalush Orchestra, которые едут на Евровидение: "Вонять будут выше крыши"
Дудь обратился к украинцам в непростое время: "Россия — моя родина, но..."
Крик души судьи "Мастер Шеф" Мартыновской после визита к родителям: "Это просто..."
Под контролем русских войск и Алешки. Авиация противника уничтожила военные объекты. Переправа через р. Днепр под контролем захватчиков.
В Скадовском районе колонна военной техники стоит в районе широкое, не двигается. В городе Скадовск войска отсутствуют. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.
В Бериславском районе большая колонна бронетехники пересекла Каховскую ГЭС и направилась в сторону Большой Александровки. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют. Относительно пребывания техники в городе Берислав точная информация отсутствует.
В Каховском районе военная техника стоит в городе Новая Каховка. Захвачены Каховская ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.
В результате обстрелов российской армии на Херсонщине по состоянию на 15: 00 пострадали 33 человека, из них 4 ребенка и 17 военных. Погибли 13 человек, из них два ребенка и 9 военных.
Напомним, Россия атакует Чернобыльскую АЭС: "радиоактивная пыль может накрыть территории..."
Как сообщала Politeka, Россия обстреляла жилые дома в Мариуполе, пробит газопровод: появились кадры
Также Politeka писала, что воздушную тревогу объявили в Харькове, люди прячутся в метро: кадры с места события