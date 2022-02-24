В результате обстрелов оккупантов погибли мирные жители, в том числе дети, и военные ВСУ.

Об этом сообщила Херсонская областная государственная администрация.

В Геническом районе все государственные структуры перешли под контроль захватчиков. Техника стоит в самом городе Геническ, на окраинах блокпосты с российскими войсками. Проводят проверку выезжающих на принадлежность к вооруженным силам Украины. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.

В Сети появляются видео, как местные жители встречают оккупантов.

З ТГ Порохоботченко.

Генічеськ. Хоробра жінка та свинособачий окупант

"Положите в карманы семечки,у нас хоть подсолнухи будут расти" pic.twitter.com/6OZCo7nxcu — свічка (@svecha62) February 24, 2022

Под контролем русских войск и Алешки. Авиация противника уничтожила военные объекты. Переправа через р. Днепр под контролем захватчиков.

В Скадовском районе колонна военной техники стоит в районе широкое, не двигается. В городе Скадовск войска отсутствуют. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.

В Бериславском районе большая колонна бронетехники пересекла Каховскую ГЭС и направилась в сторону Большой Александровки. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют. Относительно пребывания техники в городе Берислав точная информация отсутствует.

В Каховском районе военная техника стоит в городе Новая Каховка. Захвачены Каховская ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.

В результате обстрелов российской армии на Херсонщине по состоянию на 15: 00 пострадали 33 человека, из них 4 ребенка и 17 военных. Погибли 13 человек, из них два ребенка и 9 военных.

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