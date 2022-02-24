Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.
«НацГвардійці, що охороняють сховище не безпечних радіоактивних відходів, чинять запеклий опір. Якщо внаслідок ударів артилерії окупантів буде зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС», - йдеться в повідомленні.
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Повідомив про бої в зоні Чорнобильської АЄС і президент Володимир Зеленський.
«Російські окупаційні сили намагаються захопити #Чорнобильську_АЕС. Наші захисники віддають життя, щоб трагедія 86-го року не повторилася», - йдеться в повідомленні.
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Те, що сталося Зеленський назвав «оголошенням війни всій Європі».
У мережі показують кадри військової техніки, яка їде з території Білорусі в бік України.
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