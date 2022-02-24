У Харкові оголосили повітряну тривогу, в підземці метрополітену зупинили потяги, в Мережі розміщують кадри з місця подій - видно велике скупчення людей.

Близько 15.00 24 лютого в підземці харківського метро зупинили потяги після повітряної тривоги. Про це повідомляють місцеві ЗМІ і ряд Телеграм-каналів.

Зокрема, в Телеграм-каналі Україна повідомили, що Харків почали бомбити.

Люди вирішили сховатися в метро, розміщуючи кадри з поїздів і не тільки.

Сайт KHARKIV Today повідомляє, що деякі прийшли в метро з речами, як тільки метро відкрилося - з 5.30 ранку. Зазначається, що люди зайняли лавки і підлогу на станціях.

Харків'яни з тваринами зайняли місця в переходах, використовуючи їх в якості укриття.

Вхід в метро зробили безкоштовним, і встановили фонтанчики для подачі води. У прес-службі пообіцяли, повідомити про відновлення руху.

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Зазначимо, раніше мер Харкова Ігор Терехов закликав місцевих жителів не виходити з дому. Школи, садочки та інші установи сьогодні не працюють до прояснення обставин.

Громадський транспорт повинен працювати в штатному режимі.

Крім того, КП "Харківводоканал" працюватиме у штатному режимі.

Співробітники всіх служб знаходяться на робочих місцях, а техніка готова до виїзду в разі виникнення аварійних ситуацій.

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