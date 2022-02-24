Близько 15.00 24 лютого в підземці харківського метро зупинили потяги після повітряної тривоги. Про це повідомляють місцеві ЗМІ і ряд Телеграм-каналів.
Зокрема, в Телеграм-каналі Україна повідомили, що Харків почали бомбити.
Люди вирішили сховатися в метро, розміщуючи кадри з поїздів і не тільки.
Сайт KHARKIV Today повідомляє, що деякі прийшли в метро з речами, як тільки метро відкрилося - з 5.30 ранку. Зазначається, що люди зайняли лавки і підлогу на станціях.
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Харків'яни з тваринами зайняли місця в переходах, використовуючи їх в якості укриття.
Вхід в метро зробили безкоштовним, і встановили фонтанчики для подачі води. У прес-службі пообіцяли, повідомити про відновлення руху.
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Зазначимо, раніше мер Харкова Ігор Терехов закликав місцевих жителів не виходити з дому. Школи, садочки та інші установи сьогодні не працюють до прояснення обставин.
Громадський транспорт повинен працювати в штатному режимі.
Крім того, КП "Харківводоканал" працюватиме у штатному режимі.
Співробітники всіх служб знаходяться на робочих місцях, а техніка готова до виїзду в разі виникнення аварійних ситуацій.
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