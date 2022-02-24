Про це повідомила Маріупольська міськрада. Кадри наслідків обстрілу показали в мережі. Видно вибиті вікна багатоквартирних будинків, палаючі і перевернуті авто.
Обстріл стався в Лівобережному районі Маріуполя.
Постраждали багатоквартирні будинки та будинки приватного сектору мікрорайону «Східний». У роботі задіяні всі служби оперативного реагування.
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"Кількість постраждалих уточнюється. Комунальні служби працюють у стабільному режимі", - йдеться у повідомленні.
Список пошкоджень у житловому фонді станом на 14:30:
- вулиця Київська, 11/1 у дев'ятиповерхівці (вибите скло)
- вулиця Олімпійська, 161 (вибите скло)
- вулиця Київська, 16 (пробито газопровід)
- вул. Пейзажна, 40/1, 40/2 (снаряд влучив у дорогу, вибито скло)
- вул. Київська, 1,3,11/1 (вибите скло)
- вул. 9 Травня, 13 кв 37 (снаряд влучив у квартиру, мешканців не було вдома)
- вул. Київська, 48/1, 48/2 ,48/3 (вибите скло)
- пров. Пейзажний (попадання снаряда в дорогу, в декількох будинках вибиті шибки)
- вул. Станіславського, 243 (попадання снаряда в дорогу)
- вул. 9 Травня, 15 кв 8 (попадання снаряда в будинок стіни, снаряд не розірвався)
- пров. Ландшафтний, 33 (пробитий газопровід)
- вул. Київська, 46, 4 поверх (попадання в квартиру)
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