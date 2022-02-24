Как сообщает «Общественное Харьков». Это сделали украинские военные, предупредив местные власти.
"Украинские военные взорвали печенежскую дамбу, повреждена дорога",- заявил председатель Печенежской общины Александр Гусаров.
По его словам, днем украинские военные предупреждали о возможном подрыве дамбы местную общину. Речь идет о 200-250 человек, живущих в зоне подтопления.
"Приближаются взрывы! Есть угроза подрыва дамбы Печенежского водохранилища. Всем, кто находится в домах и на улицах, прилегающих к Северского Донца, срочно эвакуироваться на гору, к улице Зинченко", - сообщала Печенежская поселковый совет.
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По словам Гусарова, жителям предложили эвакуацию, но они отказались и разъехались по родственникам.
Отметим, в связи с российским вторжением на Харьковщине вводится Комендатский час с 22.00. до 06.00 часов. Жителям Харьковщины запрещено в это время находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков или удостоверений личности.
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