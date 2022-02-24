Про це повідомила Херсонська обласна державна адміністрація.
В Генічеському районі всі державні структури перейшли під контроль загарбників. Техніка стоїть в самому місті Генічеськ, на околицях блокпости з російськими військами. Проводять перевірку виїжджаючих на приналежність до збройних сил України. Стрілянина та активні бойові дії відсутні.
В мережі з'являються відео, як місцеві жителі зустрічають окупантів.
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Під контролем російських військ і Олешки. Авіація противника знищила військові об’єкти. Переправа через р. Дніпро під контролем загарбників.
У Скадовському районі колона військової техніки стоїть в районі Широке, не рухається. В місті Скадовськ війська відсутні. Стрілянина та активні бойові дії відсутні.
У Бериславському районі велика колона бронетехніки перетнула Каховську ГЕС та направилась в бік Великої Олександрівки. Стрілянина та активні бойові дії відсутні. Щодо перебування техніки в місті Берислав точна інформація відсутня.
У Каховському районі військова техніка стоїть в місті Нова Каховка. Захоплені Каховська ГЕС та переправи через Північно-Кримський канал. Стрілянина та активні бойові дії відсутні.
Внаслідок обстрілів російської армії на Херсонщині станом на 15:00 постраждали 33 людини, з них 4 дитини та 17 військових. Загинули 13 людей, з них дві дитини та 9 військових.
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