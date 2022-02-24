Про це 24 лютого повідомив головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний на своїй сторінці в Facebook.

Старшиною взводу виявився Буйничев Костянтин Сергійович-військовий з Кемеровської області, розташований в Сибіру. Каже, що у них були навчання в Смоленській області.

За словами старшини, вони напередодні 23 лютого дізналися про наступ на Україну. Хоча до цього думали, що будуть повертатися додому.

"Такого ніхто не думав, що ми їдемо вбивати. Воювати ми не збиралися, ми збирали інформацію", - сказав російський військовий.

Зазначимо, на офіційному сайті Сумської ОДА о 14: 30 з'явилося повідомлення про те, що російські військові взяли під контроль трасу в Чернігівській області.

"Сьогодні окупаційні війська контролюють трасу Київ-Москва від кордону з РФ і до Чернігівської області, до Батурина точно", - сказано на сайті Сумської ОДА.

Так, додамо, з сьогоднішнього дня в Чернігівській області з 21:00 до 06: 00 діє комендантська година. Його запровадив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус з метою підтримання правопорядку та уникнення провокацій.

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