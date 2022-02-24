Премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга сообщил, что Чернобыльская зона и все объекты ЧАЭС находятся под контролем российских военных, пишет Politeka.net.
Как отметил премьер-министр, жертв и пострадавших по данным руководства Чернобыльской зоны отчуждения и Чернобыльской АЭС в сейчас нет.
Ранее Антон Геращенко сообщал, что войска оккупантов с территории Беларуси вошли в Зону Чернобыльской АЭС.
НацГвардейцы защищали хранилище радиоактивных отходов. Примечательно, что если в результате ударов артиллерии будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС.
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Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что защитники отдают жизнь, чтобы трагедия 1986 года не повторилась.
Украинский гарант сообщил о чрезвычайной ситуации в связи со штурмом ЧАЭС, и заявил об этом премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон.
По словам Зеленского, вооруженная атака России на Украину – это "объявление войны всей Европе".
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