Стало известно о захвате Чернобыльской АЭС, которую защищали Нацгвардейцы - премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил эту информацию.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга сообщил, что Чернобыльская зона и все объекты ЧАЭС находятся под контролем российских военных, пишет Politeka.net.

Как отметил премьер-министр, жертв и пострадавших по данным руководства Чернобыльской зоны отчуждения и Чернобыльской АЭС в сейчас нет.

Ранее Антон Геращенко сообщал, что войска оккупантов с территории Беларуси вошли в Зону Чернобыльской АЭС.

НацГвардейцы защищали хранилище радиоактивных отходов. Примечательно, что если в результате ударов артиллерии будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что защитники отдают жизнь, чтобы трагедия 1986 года не повторилась.

Украинский гарант сообщил о чрезвычайной ситуации в связи со штурмом ЧАЭС, и заявил об этом премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон.

По словам Зеленского, вооруженная атака России на Украину – это "объявление войны всей Европе".

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