Россияне вышли на митинги против войны в Украине.

Днем в разных городах России, в том числе Иркутске, Омске, Астрахани и Владивостоке проходили одиночные пикеты. К вечеру протестующие начали собираться на стихийные митинги.

В Москве люди вышли на митинги у метро Пушкинская и скандируют: "Нет войне с Украиной!"

В Санкт-Петербурге сотни людей, скандирующих "Нет войне", заполнили Невский проспект вдоль всего Гостиного двора между двумя станциями метро.

ПИТЕР МОЩЬ



видео из тг фонтанки pic.twitter.com/tYyO57xzhE — Melnik (@melnichkaliz) February 24, 2022

Люди встали в сцепку. Питер



ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА⁰https://t.co/iIFIz3CF5V pic.twitter.com/DQt60fIZ6T — Медиазона (@mediazzzona) February 24, 2022

Питер вышел против войны pic.twitter.com/ENiNLPcGwL — Андрей Пивоваров (@brewerov) February 24, 2022

"Путин, выведи войска!", - скандировали люди на протесте в Екатеринбурге.

Собравшиеся на площади 1905 года в Екатеринбурге скандируют "Путин, выведи войска!"#UkraineWar pic.twitter.com/bOyDoedOPk — No Talking 🇺🇦 (@notalkingnews) February 24, 2022

Отметим, Следственный комитет России пригрозил участникам акций серьезными последствиями вплоть до лишения свободы. Затем митингующих начали массово задерживать.

Москва. Задержанная кричит «Нет войне»



ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ(МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И(ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И(ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТАhttps://t.co/Uq1hU8AyJX pic.twitter.com/8AlxpGvnUA — Медиазона (@mediazzzona) February 24, 2022

В Сети появились кадры жестоких задержаний митингующих.

ОВД-Инфо сообщает о 653 задержанных по всей России.

Напомним, в МВД обратились к украинцам с важнейшей просьбой: "Если вы видите, как кто-то снимает..."

Как сообщала Politeka, дамбу взорвали под Харьковом: все, что известно на данный момент

Также Politeka писала, что украинцы стоят в очередях, чтобы сдать кровь для защитников: вдохновляющие фото