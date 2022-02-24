Днем в разных городах России, в том числе Иркутске, Омске, Астрахани и Владивостоке проходили одиночные пикеты. К вечеру протестующие начали собираться на стихийные митинги.
В Москве люди вышли на митинги у метро Пушкинская и скандируют: "Нет войне с Украиной!"
В Санкт-Петербурге сотни людей, скандирующих "Нет войне", заполнили Невский проспект вдоль всего Гостиного двора между двумя станциями метро.
"Путин, выведи войска!", - скандировали люди на протесте в Екатеринбурге.
Отметим, Следственный комитет России пригрозил участникам акций серьезными последствиями вплоть до лишения свободы. Затем митингующих начали массово задерживать.
В Сети появились кадры жестоких задержаний митингующих.
ОВД-Инфо сообщает о 653 задержанных по всей России.
Напомним, в МВД обратились к украинцам с важнейшей просьбой: "Если вы видите, как кто-то снимает..."
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